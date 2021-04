LOL | scoppia la polemica per alcuni sketch uguali alla versione tedesca | Lillo chairisce tutto

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 12 aprile 2021) I feed Facebook e Instagram di molti di noi sono invasi da meme ispirati a «LOL: chi ride è fuori», lo show comico prodotto da Amazon Prime Video, tra i più visti del mese di aprile. Il grande successo di LOL 10 comici, di cui 7 uomini e 3 donne, 2 conduttori (Fedez e Mara Maionchi) hanno dato vita a un format tanto semplice quanto di successo. Come recita lo stesso slogan, chia ridere viene eliminato. Chi riesce a rimanere serio porta a casa la vittoria. Il nome del vincitore è già stato svelato in quanto le ultime due puntate sono state caricate in piattaforma la settimana scorsa. Ma eviteremo di scriverlo per non rovinare la sorpresa a chi non l'abbia ancora iniziato o finito. Tuttavia nelle ultime ore si sta parlando di “LOL” per un altro motivo: molti utenti del web hanno segnalato che (almeno) unodie di ...