LIVE Musetti-Karatsev 3-6 4-5, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l'azzurro deve prolungare il match (Di lunedì 12 aprile 2021) 15-40 Gran prima esterna dell'azzurro. 0-40 TRE match POINT Karatsev! Altro diritto in rete di Musetti in uscita dal servizio. 0-30 Karatsev sale in cattedra con il diritto lungolinea e chiude il punto con lo smash. 0-30 Doppio fallo di Musetti: rettifica dell'arbitro e il gioco si ripete. 0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI Karatsev! Il russo approfitta del rovescio centrale di Musetti. 4-5 Nessun problema per il russo nonostante siano andati ai vantaggi. AD-40 Servizio potente esterno di Karatsev. 40-40 In rete il diritto a ...

