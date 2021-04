L' estrema destra tedesca dell' AfD punta sulla ' Germanexit' e gli slogan No - Mask

Advertising

fattoquotidiano : Spagna, via libera alla prima legge della storia sul cambiamento climatico. Solo la destra estrema di Vox vota cont… - lofioramonti : Ed ora serve una legge simile anche in Italia. Altrimenti la #TransizioneEcologica rischia di diventare una presa i… - BeccaroEnrico : RT @GHINODITACCO18: I TG di regime minimizzano la sacrosanta protesta dei ristoratori e delle P.IVA declassandola a iniziativa dell’estrema… - Eugenio85428611 : RT @GHINODITACCO18: I TG di regime minimizzano la sacrosanta protesta dei ristoratori e delle P.IVA declassandola a iniziativa dell’estrema… - Rodica17957578 : RT @dukana2: #Spagna, via libera alla prima #legge della storia sul #cambiamentoclimatico. Solo la destra merda di #Vox vota contro - E in… -

Ultime Notizie dalla rete : estrema destra

ANSA Nuova Europa

...per voto tra tre candidati diper aggiudicarsi un posto al ballottaggio del prossimo 6 giugno. Castillo è considerato la sorpresa delle elezioni presidenziali, dalle quali emerge l'...Roma. La piazza che chiede le riaperture delle attività commerciali è divisa: l'in prima fila cerca lo scontro, mentre in tanti chiedono di non arrivare alla violenza e di "essere scortati fino a Montecitorio". C'è chi grida: "Libertà, libertà". In molti chiedono ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Le braccia alzate al cielo, le manette ai polsi al grido â??libertàâ??. Le partite Iva tornano in piazza per la seconda volta in meno di una settimana e il clima si ...La leader di FdI è colpevole di essere "la caricatura dell'estrema destra violenta e volgare" e per questo, stando al pensiero di Gozi, non andrebbe sottovalutata: "La sua violenza verbale è in ...