Lazio | Milinkovic sulla permanenza | Ho un contratto lungo ancora

Advertising

infoitsport : Lazio, Milinkovic: 'Importante vincere a Verona. Futuro? Ho un contratto lungo' - _biancocelesti : Lazio, con la rete al Verona Milinkovic eguaglia un suo record: il dato: - LazioChannel : #Lazio #Marusic e #Milinkovic: gli M&M’s che fanno impazzire i tifosi #12aprile - LazioChannel : #VERONALAZIO Gli highlights della partita: #Milinkovic da urlo #12aprile - DavideBali : RT @delinquentweet: Gol della Lazio al novantadueeeeee, Caic no scusate è l'abitudine, volevamo dire Milinkovic-Savic #VeronaLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic

SergejSavic sempre più simbolo della. La sua rete è valsa tre punti nel finale di gara contro il Verona consentendo alla squadra di rimanere in forte corsa per l'obiettivo delle prime ...1 Sergej- Savic , centrocampista della, fa contenti i tifosi biancocelesti... e i suoi fantallenatori! E a questi dedica un messaggio su Instagram: 'Quando avversari al fantacalcio credono ...La Lazio risolve l’intricata sfida contro l’Hellas solo all’ultimo, con l’inzuccata di Milinkovic-Savic. L’ennesima in vittoria in Zona Cesarini consente ad Inzaghi, assente momentaneo causa Covid, di ...ROMA - Colpo di testa da tre, Sergej Milinkovic-Savic fa esultare la Lazio. Verona battuto per 1-0 grazie alla sua giocata al 92’, per i biancocelesti punti fondamentali per rimanere attaccati al ...