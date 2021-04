Juventus, Sconcerti duro con Pirlo: “Per darsi un’insufficienza doveva bruciare lo spogliatoio?” (Di lunedì 12 aprile 2021) Mario Sconcerti attacca duramente Andrea Pirlo. In un’intervento a Calciomercato.com, il giornalista toscano torna sul sei di stima che si è dato il tecnico della Juventus dopo la prima annata alla guida dei bianconeri e in generale della sua carriera di allenatore, ma non concorda con questo voto ritenuto fin troppo alto: “La stima non si nega a nessuno. Ma 6 di stima non è un voto. Guarda, Pirlo è un ottimo tecnico, tanto che io lo porterei volentieri a Firenze, se non fosse un sacrilegio. Ma con la Juventus non c’entra nulla. I risultati devono avere un valore, giusto? Allora Pirlo ha fatto -13 punti rispetto all’anno scorso. E quindi basta, non può esserci futuro per lui alla Juve. Per prendere l’insufficienza cosa doveva fare, dar fuoco allo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Marioattacca duramente Andrea. In un’intervento a Calciomercato.com, il giornalista toscano torna sul sei di stima che si è dato il tecnico delladopo la prima annata alla guida dei bianconeri e in generale della sua carriera di allenatore, ma non concorda con questo voto ritenuto fin troppo alto: “La stima non si nega a nessuno. Ma 6 di stima non è un voto. Guarda,è un ottimo tecnico, tanto che io lo porterei volentieri a Firenze, se non fosse un sacrilegio. Ma con lanon c’entra nulla. I risultati devono avere un valore, giusto? Alloraha fatto -13 punti rispetto all’anno scorso. E quindi basta, non può esserci futuro per lui alla Juve. Per prendere l’insufficienza cosafare, dar fuoco allo ...

