‘Io Apro’ | i manifestanti in piazza | ‘Ipotesi ripartenza il 20 aprile? Non ci crediamo | si può fare già ora’ Cori contro Draghi e Speranza

(Di lunedì 12 aprile 2021) In una Roma blindata, con le vie del centro storico e dei palazzi – da Palazzo Chigi, fino a Montecitorio e Palazzo Madama – transennate e vigilate dalle forze dell’ordine schierate in tenuta anti sommossa, alcune centinaia disi sono radunate aSan Silvestro intorno alle 14.30 per la manifestazione non autorizzata di “Io Apro“. “Se deve essere rosso deve esserlo per tutti, ci arrenderemo soltanto se ci sarà un lockdown totale. Invece così ci rimettiamo soltanto noi”, c’è chi spiega dalla. E non mancano gli attacchi e iil governoil ministro della Salute, Roberto. “Non è adeguato. I contagi sono rimasti costanti nonostante le chiusure”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.