Il Chievo batte il Pisa sotto il diluvio e crede nei playoff (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Chievo batte il Pisa per 2 - 0, torna a vincere dopo più di un mese e scavalca il Cittadella al settimo posto. Con questo successo, i gialloblù si portano a +4 dal Brescia, al momento la prima ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Ililper 2 - 0, torna a vincere dopo più di un mese e scavalca il Cittadella al settimo posto. Con questo successo, i gialloblù si portano a +4 dal Brescia, al momento la prima ...

