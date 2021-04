I risultati di Serie B | 33ª giornata | il Chievo si conferma in zona playoff | la classifica

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si è giocata la 33ªdel campionato diB, la stagione entra sempre più nel vivo e arrivano nuove importanti indicazioni per le zone alte e basse della. In particolar modo è sempre più avvincente la corsa alla promozione diretta e alla qualificazione ai. Colpo grosso dell’Empoli che si avvicina sempre di più alla promozione, niente da fare per la Reggiana. Continua la stagione deludente del Monza, ko contro l’Ascoli. Il Pescara ferma la corsadel Brescia, 1-1 il risultato finale. Bene la Cremonese contro il Pordenone, la Salernitana domina l’Entella e torna in corsa per il secondo posto. Colpaccio della Spal contro il Lecce. La Reggina domina contro il Vicenza e si lancia in. Ilsupera il Pisa ...

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie

...distanza dalla notizia che i diritti televisivi per la trasmissione in esclusiva dei match di... Scherzi a parte, isono davvero sorprendenti e ora cominciano ad arrivare anche i primi ...Milano , che torna ai playoff dopo 7 anni , quando nel 2014 perse 3 - 1 lacontro il Maccabi Tel Aviv che poi vinse la Final Four giocata al Mediolanum Forum di Assago, in caso di successo sul ...Ok la Cremonese, il Chievo vince e sale al settimo posto. Continua la marcia dell’Empoli come capolista di Serie B, deciso a tornare in A. I toscani allungano a +4 sul Lecce, sconfitto in casa dalla ...Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono tanto amati ma il loro rapporto si è inclinato irrimediabilmente nel 2016 quando il tecnico è tornato a Roma.