Giulia Salemi svela qual è il suo rapporto con Ariadna Romero: "La mia più grande alleata!" (Di lunedì 12 aprile 2021) Giulia Salemi ospite di Domenica Live ha parlato di molteplici argomenti. Dalla mamma Fariba all'Isola dei Famosi, al suo progetto lavorativo in partenza e la sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli menzionando Ariadna Romero e ringraziandola pubblicamente. Giulia Salemi svela qual è il suo rapporto con Ariadna Romero Giulia Salemi ha raccontato di avere incontrato...

