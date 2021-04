«Friends: The Reunion», sono (finalmente) finite le riprese dello speciale (Di lunedì 12 aprile 2021) Avrebbe dovuto essere tempo fa. Invece, non è stato. Lo speciale di Friends, che Hbo Max aveva promesso di mandare in onda lo scorso anno, ben prima che il Coronavirus sparigliasse ogni carta esistente, è stata una fra le più travagliate produzioni recenti. Il revival della serie televisiva, annunciata nel febbraio 2020, avrebbe dovuto esordire online nel maggio scorso. L’emergenza sanitaria e le norme restrittive che ha portato con sé, però, hanno rallentato notevolmente lo sviluppo dello speciale, le cui riprese sono iniziate solo con l’aprile 2021 per concludersi l’11 dello stesso mese. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Avrebbe dovuto essere tempo fa. Invece, non è stato. Lo speciale di Friends, che Hbo Max aveva promesso di mandare in onda lo scorso anno, ben prima che il Coronavirus sparigliasse ogni carta esistente, è stata una fra le più travagliate produzioni recenti. Il revival della serie televisiva, annunciata nel febbraio 2020, avrebbe dovuto esordire online nel maggio scorso. L’emergenza sanitaria e le norme restrittive che ha portato con sé, però, hanno rallentato notevolmente lo sviluppo dello speciale, le cui riprese sono iniziate solo con l’aprile 2021 per concludersi l’11 dello stesso mese.

