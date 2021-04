Formula E a Roma, Raggi: “Anche quest’anno emozioni e puro divertimento” (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Anche quest’anno ABB Formula E a Roma ha regalato emozioni e puro divertimento. Una gara spettacolare, completamente elettrica nel cuore di una città millenaria. Una collaborazione che ha portato importanti investimenti nel tessuto urbano e che vedrà Roma tappa fissa dell’ E-Prix per altri 5 anni”. Così la sindaca della Capitale, Virginia Raggi (foto). “L’Italia si conferma un mercato strategico per questo sport e la nostra città ne diventa il simbolo – aggiunge – Eventi come la Formula E sono importanti, perché avvicinano il grande pubblico a temi quali l’elettrico e la mobilità sostenibile, creano curiosità e abituano le persone a un nuovo modo di concepire la mobilità. Abbiamo bisogno di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021)– “ABBE aha regalato. Una gara spettacolare, completamente elettrica nel cuore di una città millenaria. Una collaborazione che ha portato importanti investimenti nel tessuto urbano e che vedràtappa fissa dell’ E-Prix per altri 5 anni”. Così la sindaca della Capitale, Virginia(foto). “L’Italia si conferma un mercato strategico per questo sport e la nostra città ne diventa il simbolo – aggiunge – Eventi come laE sono importanti, perché avvicinano il grande pubblico a temi quali l’elettrico e la mobilità sostenibile, creano curiosità e abituano le persone a un nuovo modo di concepire la mobilità. Abbiamo bisogno di ...

