Fast & Furious 5 | gli errori nel film che non avevi mai notato

Leggi su funweek

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lunedì 12 aprile su Italia 1 andrà in onda5 quinto capitolo della saga, a detta della critica uno dei più riusciti. Diretto da Justin Lin nel 2011 è interpretato da Vin Diesel, Tyrese Gibson, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster. Costato 125 milioni di dollari ne ha incassati 626.137.675 ma ilnon è esente da. Leggi anche:– Stasera in tv,; Furios 5 su Italia 1: le curiosità che non sapevi ancora sulQuando sono sul treno, Brian prende in la guida che Mia stava leggendo. Tra i vari nomi legge Tokyo, Mosca, Goa. tutti posti che secondo Brian tutti paesi in cui non c’è l’estradizione. Ma non è corretto dal momento che il Giappone ha un trattato di estradizione con gli USA. Restando ancora ...