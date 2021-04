Esclusiva ReteCalcio – Greco | ”Sarri? Potrebbe ridare al Napoli un progetto arenatosi con Ancelotti e spento con Gattuso”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 12 aprile 2021): Ilnon è cinico perchè non ha calciatori cinici, così come non è cinica la leadership dei suoi uomini più rappresentativi Per analizzare questo momento particolare dele per comprendere quali possono essere le possibilità della squadra azzurra di centare l’obiettivo societario stagionale rappresentato dalla paretcipazione del club azzurro alla Champions League della prossima stagione, la redazione di.Net, ha contattato Antonelo, Direttore Responsabile Corriere Azzurro. Queste le parore del giornalista: Ilha rischiato di non vincere contro la Sampdoria -un match dominato quasi dall’inizio alla fine- a causa dei molti gol sbagliati sotto porta. Si ripete una ‘storia’ già vista in passato. Cosa ne pensa? ’’Si, purtroppo ...