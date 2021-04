Domenica In, Rita Dalla Chiesa: “Mi vaccino, ma non con AstraZeneca”. Scoppia la polemica e lei replica così (Di lunedì 12 aprile 2021) “Farò il vaccino contro il Covid, ma non AstraZeneca. Io sono una fifona”. Queste le dichiarazioni – riportate anche dall’Adnkronos – di Rita Dalla Chiesa durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri Domenica 11 aprile. Ospite di Mara Venier, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha spiegato: “Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare di AstraZeneca come di un vaccino adatto prima ad un’età e poi ad un’altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della Regione Lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non faccio AstraZeneca. Io ho delle patologie e le pillole con AstraZeneca secondo me non funzionano bene. Prendendo gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Farò ilcontro il Covid, ma non. Io sono una fifona”. Queste le dichiarazioni – riportate anche dall’Adnkronos – didurante la puntata diIn andata in onda ieri11 aprile. Ospite di Mara Venier, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha spiegato: “Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare dicome di unadatto prima ad un’età e poi ad un’altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della Regione Lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non faccio. Io ho delle patologie e le pillole consecondo me non funzionano bene. Prendendo gli ...

