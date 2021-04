Dazn prepara il rimborso per chi ha segnalato problemi durante Inter-Cagliari e Lazio-Verona: verso un mese gratis (Di lunedì 12 aprile 2021) Trenata giorni di contenuti gratuiti. Manca ancora l’ufficialità, ma di certo Dazn rimborserà tutti i tifosi di Inter-Cagliari e Lazio-Verona che a causa dei disservizi della piattaforma non sono riusciti a vedere le partite di domenica 11 aprile. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera la pay tv potrebbe sanare così le mancanza nei due match. Non sarebbe una novità, era già accaduto dopo Juventus-Cagliari di novembre. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità in cui sarà possibile beneficiare del rimborso, probabilmente attraverso un mese gratis al momento del rinnovo. L’ipotesi è dunque quella per cui il broadcaster streaming britannico regalerà un periodo di visione non a pagamento per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Trenata giorni di contenuti gratuiti. Manca ancora l’ufficialità, ma di certorimborserà tutti i tifosi diche a causa dei disservizi della piattaforma non sono riusciti a vedere le partite di domenica 11 aprile. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera la pay tv potrebbe sanare così le mancanza nei due match. Non sarebbe una novità, era già accaduto dopo Juventus-di novembre. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità in cui sarà possibile beneficiare del, probabilmente attraunal momento del rinnovo. L’ipotesi è dunque quella per cui il broadcaster streaming britannico regalerà un periodo di visione non a pagamento per ...

Dazn prepara il rimborso per chi ha segnalato problemi durante Inter-Cagliari e Lazio-Verona: verso un mese… Il Fatto Quotidiano

