Creed 3: Michael B. Jordan spiega perché Sylvester Stallone non ci sarà (Di lunedì 12 aprile 2021) Michael B. Jordan, interprete di Adonis Creed e regista di Creed 3, ha spiegato le ragioni che hanno spinto Sylvester Stallone a decidere di non far apparire il suo Rocky Balboa nel nuovo film. Creed 3 vedrà l'assenza di un personaggio chiave del franchise, l'icona Rocky Balboa. Lo stesso Sylvester Stallone ha anticipato la notizia via Instagram rispondendo alla curiosità di un fan, e adesso il protagonista e regista Michael B. Jordan ha spiegato anche il motivo di tale scelta. Dopo che Rocky è scomparso silenziosamente tra la folla alla fine di Creed II, Sylvester Stallone ha confermato che il campione non sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)B., interprete di Adonise regista di3, hato le ragioni che hanno spintoa decidere di non far apparire il suo Rocky Balboa nel nuovo film.3 vedrà l'assenza di un personaggio chiave del franchise, l'icona Rocky Balboa. Lo stessoha anticipato la notizia via Instagram rispondendo alla curiosità di un fan, e adesso il protagonista e registaB.hato anche il motivo di tale scelta. Dopo che Rocky è scomparso silenziosamente tra la folla alla fine diII,ha confermato che il campione non sarebbe ...

