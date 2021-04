Covid | De Rossi | come sta l’ex calciatore | parla il medico

(Di lunedì 12 aprile 2021), Dee la moglie del tecnico Simone Inzaghi sono ricoverati allo Spallanzani: le loro condizioni sono incoraggianti Daniele Dedurante un allenamento con la Nazionale nel novembre 2017 (Getty Images)campione del mondo Daniele Deè ancora ricoverato allo Spallanzani di Roma causama sta molto meglio. Per lui sianche di ritorno a casa in breve tempo. Così sarà anche per la moglie del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, anche lei ricoverata. A riferire sullo stato di salute dei due è Francesco Vaia, il direttore sanitario dell’Istituto,ndo a La politica nel pallone a Grmento. Sono due persone giovani, ha riferito, e la malattia è stata presa ...

L'ex calciatore campione del mondo Daniele De Rossi è ancora ricoverato allo Spallanzani di Roma causa Covid ma sta molto meglio. Per lui si parla anche di ritorno a casa in breve tempo. Così sarà ...Da corrieredellosport.it DANIELE DE ROSSI RICOVERATO PER COVID Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, fa il punto della situazione sul ricovero per Coronavirus di Daniele De Ro ...