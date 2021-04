(Di lunedì 12 aprile 2021)(ITALPRESS) –, in piazza San Silvestro, dove si è svolta la manifestazione non autorizzata dalla questura “#Io”. Circa 300 ristoratori e commercianti presenti, al grido di “Libertà, libertà”, protestavano contro le chiusure causate dalla pandemia.Intorno alle 14 si è iniziata a riempire piazza San Silvestro con iprovenienti da tutta Italia per chiedere al governo la riapertura delle attività in tempi certi. La manifestazione era stata annunciata dal movimento “#Io” in piazza Montecitorio ma non era autorizzata dalla Questura. Così ristoratori, commercianti, autonomi e partite Iva si sono dati appuntamento in piazza San Silvestro, a pochi passi. La polizia in assetto antisommossa ha bloccato tutte le vie di accesso a Montecitorio, questo ha ...

Advertising

SkyTG24 : Manifestazione “IoApro” a Roma, il corteo dei commercianti vietato dalla Questura. FOTO - Italpress : Corteo “Io apro” a Roma, tensione manifestanti-forze dell’ordine - ottopagine : Tensioni al corteo 'Io apro' a Roma - avvvitalemario : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Corteo “Io apro” a Roma, tensione manifestanti-forze dell’ordine - - CorriereCitta : Corteo “Io apro” a Roma, tensione manifestanti-forze dell’ordine -

Ultime Notizie dalla rete : Corteo apro

... Meloni: spesa inutile di Arcuri MANIFESTAZIONE 'IO', ROMA BLINDATA Non si terrà davanti a ... Il sit - in e ilnon sono stati autorizzati perché già pre - esistente un'altra manifestazione ...... hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di ritrovo per poi dare vita ad unverso ... perché è un mio diritto manifestare": in una diretta Facebook sul canale del movimento "Io", Momi ...ROMA (ITALPRESS) – Tensione a Roma, in piazza San Silvestro, dove si è svolta la manifestazione non autorizzata dalla questura “#Ioapro”. Circa 300 ristoratori e commercianti presenti, al grido di “Li ...Grossi petardi sono esplosi in piazza San Lorenzo dove sono assiepati i manifestanti di “Io Apro” che tentano di raggiungere Piazza Montecitorio per protestare contro le restrizioni Covid che mantengo ...