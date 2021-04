Concerti estivi, Francesco Barbaro (OTR Live): “Colapesce Dimartino e Carl Brave ad agosto per mandare un messaggio a Franceschini: regole subito” (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesco Barbaro, fondatore dell’agenzia Live indipendente ORT Live che ha nel suo carnet nomi come Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli, Carl Brave e altri, ha annunciato a sorpresa per agosto i Concerti di Colapesce Dimartino al Teatro Antico di Taormina (sold out in un’ora) e Carl Brave all’Arena di Verona. Già lo scorso anno Barbaro è stato il primo ad annunciare i Concerti estivi di Diodato, Gazzè e Silvestri. La situazione però è ancora sospesa perché il ministro della Cultura Franceschini e le Regioni stanno ancora discutendo sui nuovi protocolli di sicurezza per i Concerti dal vivo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021), fondatore dell’agenziaindipendente ORTche ha nel suo carnet nomi come Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli,e altri, ha annunciato a sorpresa perdial Teatro Antico di Taormina (sold out in un’ora) eall’Arena di Verona. Già lo scorso annoè stato il primo ad annunciare idi Diodato, Gazzè e Silvestri. La situazione però è ancora sospesa perché il ministro della Culturae le Regioni stanno ancora discutendo sui nuovi protocolli di sicurezza per idal vivo da ...

