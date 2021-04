Cacciata di casa perché omosessuale | già raccolti 27 000 euro per Malika

vladiluxuria : Cacciata di casa dalla famiglia perchè omosessuale, Vladimir Luxuria: 'È la forma più crudele di omofobia' - Toscan… - fattoquotidiano : Malika, la procura indaga per violenza domestica: la 22enne cacciata di casa e minacciata dai genitori perché lesbi… - HuffPostItalia : La procura di Firenze indaga sul caso di Malika, cacciata di casa perché gay - tommasosodano : RT @amnestyitalia: Piena solidarietà a Malika, ragazza di 22 anni cacciata di casa e aggredita dai suoi genitori solo perché innamorata di… - partedesopra : RT @Helliot_Spencer: Cacciata di casa perchè omosessuale: 'se torni ti ammazziamo, meglio una figlia drogata che lesbica, meglio 50 anni di… -

E arrivata a oltre 27mila euro in pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per Malika, la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere statadidopo aver rivelato di aver una relazione con un altra donna. E quanto si spiega da piattaforma di crowdfunding GoFundMe - sulla quale stata lanciata la raccolta - aggiungendo che in ...Malika Chalhy ha 22 anni e viene da Firenze. A gennaio è statadidei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La madre, il padre e il fratello, da quel momento, hanno iniziato a minacciarla di morte e a riempirla di ...“Il rapporto con i miei era diventato tossico e non mi faceva bene. In questi ultimi tre giorni ho ricevuto un messaggio da mio padre: non pensavo di arrivare questo punto, grazie”. Quest’ironia a Mal ...E’ arrivata a oltre 27mila euro in pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per Malika, la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere stata cacciata di casa ...