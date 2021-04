Avanti un altro di sera, Oppini tra gaffe e frecciatine e Patrizia De Blanck senza un dente – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Avanti un altro di sera che ha preso il posto di Live Non è la d’Urso, chiuso da Mediaset per i bassi ascolti portati alla rete. Paolo Bonolis, quindi, entrato a gamba tesa, ha ospitato alcuni ex volti del Grande Fratello Vip. Avanti un altro,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieriè andata in onda la prima puntata diundiche ha preso il posto di Live Non è la d’Urso, chiuso da Mediaset per i bassi ascolti portati alla rete. Paolo Bonolis, quindi, entrato a gamba tesa, ha ospitato alcuni ex volti del Grande Fratello Vip.un,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - fanpage : Inizia in maniera scoppiettante la puntata di #avantiunaltro in prima serata. Paolo Bonolis mette in crisi Frances… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - fioridizuccaa : mi state dicendo che avete preferito Avanti un altro a La Compagnia del Cigno vi dovete spaventare - marcosalvati : RT @blogtivvu: Ascolti Avanti un altro: Paolo Bonolis vince e risolleva la rete dopo il flop di Live Non è la d’Urso -