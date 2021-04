Arrivano 4,2 milioni di vaccini tra il 15 e il 22 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Lo rende noto la struttura del commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Per quest’ultimo vaccino - somministrabile in un’unica soluzione - si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia. In particolare è prevista la distribuzione di oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 mila di Janssen (Johnson & Johnson). 4,2 milioni di dosi - insieme a quelle ancora nelle disponibilità delle Regioni - ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono oltre 4,2che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 dialle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Lo rende noto la struttura del commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Per quest’ultimo vaccino - somministrabile in un’unica soluzione - si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia. In particolare è prevista la distribuzione di oltre tredi Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 mila di Janssen (Johnson & Johnson). 4,2di dosi - insieme a quelle ancora nelle disponibilità delle Regioni - ...

Advertising

icittadini : Vaccini, arrivano 2,2 milioni di dosi: settimana decisiva per tenere il passo dell’Ue. Gimbe: “500mila al giorno? N… - sabatezio : @GiovaQuez quindi gli 8 milioni previsti per aprile non arrivano? - dariochierchia : RT @Patty66509580: Vaccini, arrivano 2,2 milioni di dosi: settimana decisiva per tenere il passo dell’Ue. Gimbe: “500mila al giorno? Non ci… - Patty66509580 : Vaccini, arrivano 2,2 milioni di dosi: settimana decisiva per tenere il passo dell’Ue. Gimbe: “500mila al giorno? N… - dav_salamone : @Claplaz Correggo, in settimana arrivano 1 milione e 500 mila dosi Pfizer e 400 mila dosi Moderna. Per un totale co… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano milioni Campania zona rossa, De Luca: "Presa in giro, Stato non esiste" Ho appena comunicato a Figliuolo che se per aprile non arrivano in Campania i 200mila vaccini in ... fa il contratto per Sputnik e che la Germania apre la trattativa per 20 milioni di dosi di Sputnik. ...

Google Project Bernanke: il monopolio della pubblicità online passa da un tool segreto Le ultime novità arrivano dalla prima versione di un documento sottoposto da Google alla corte del ... Bernanke avrebbe permesso all'azienda di generare oltre 230 milioni di dollari di ricavi nel 2013 .

Vaccini, arrivano 2,2 milioni di dosi: settimana decisiva per tenere il passo dell’Ue Il Fatto Quotidiano Harry senza Meghan al funerale del principe Filippo: ecco perché Il duca di Sussex è tornato nel Regno Unito per la cerimonia funebre di suo nonno, ma senza la moglie: svelato il motivo ...

Leonardo torna in positivo, per analisti improbabile cancellazione ordine elicotteri Turchia Il titolo Leonardo risale la china a Piazza Affari e torna in positivo (+0,25% a 7,088 euro) dopo che in avvio era arrivato a cedere il 2% complici le possibili cattive notizie in arrivo dalla Turchia ...

Ho appena comunicato a Figliuolo che se per aprile nonin Campania i 200mila vaccini in ... fa il contratto per Sputnik e che la Germania apre la trattativa per 20di dosi di Sputnik. ...Le ultime novitàdalla prima versione di un documento sottoposto da Google alla corte del ... Bernanke avrebbe permesso all'azienda di generare oltre 230di dollari di ricavi nel 2013 .Il duca di Sussex è tornato nel Regno Unito per la cerimonia funebre di suo nonno, ma senza la moglie: svelato il motivo ...Il titolo Leonardo risale la china a Piazza Affari e torna in positivo (+0,25% a 7,088 euro) dopo che in avvio era arrivato a cedere il 2% complici le possibili cattive notizie in arrivo dalla Turchia ...