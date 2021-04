Ambasciata d'Italia in Brasile prima al mondo 'Zero Rifiuti' (Di lunedì 12 aprile 2021) Passare da 125 a 2 chili di Rifiuti al giorno, riciclando quelli organici in una propria compostiera, donando quelli elettronici e bandendo l'uso della plastica monouso. Una politica virtuosa e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Passare da 125 a 2 chili dial giorno, riciclando quelli organici in una propria compostiera, donando quelli elettronici e bandendo l'uso della plastica monouso. Una politica virtuosa e ...

Advertising

mannocchia : Abbiamo incontrato Bija alla fine del 2019, qui a Tripoli. Ottenemmo la prova che il visto che l’aveva portato in… - ItalyinCZ : #COVID19 – AGGIORNAMENTO 12.04.2021 – FINE DELLO STATO DI EMERGENZA IN REPUBBLICA CECA E NUOVE REGOLE PER L’INGRES… - FranceenItalie : Rivivete su @RaiPlay 'L'Opera in Ambasciata a Roma e a Parigi', un concerto eccezionale ambientato a… - fisco24_info : Ambasciata d'Italia in Brasile prima al mondo 'Zero Rifiuti': Compostiera, plastica monouso bandita, scarti elettro… - czgavazzi : RT @ItalyinCH: DOMANI alle ore 18.30, appuntamento con il #design italiano.Nell'ambito della Designer's Week di Milano,organizzata da Inter… -