1° Corsa di Primavera, è polemica sull’evento in zona rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo: Il nostro comitato “TorinoinMovimento” domenica ha ricevuto varie segnalazioni dalla Corsa di Primavera, organizzata al parco Dora con almeno 300 partecipanti. Una Corsa pubblicata sui social del Presidente della Circoscrizione Cerrato e dell’assessore Unia. Questo evento, per quanto ci riguarda, è un’offesa nei confronti di tutte le associazioni sportive, nei confronti dei negozianti, delle palestre, dei teatri che da oltre un anno sono chiusi. A noi sembra una presa in giro,sopratutto perché viene fuori che bastava iscriversi ad un’associazione, pur non essendo agonisti. Le squadre di calcio fanno i tamponi per allenarsi e giocare,queste persone erano tutte tamponate in zona rossa? A tal punto, esiste il modo per aggirare i DPCM, senza incorrere in alcune sanzioni, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo: Il nostro comitato “TorinoinMovimento” domenica ha ricevuto varie segnalazioni dalladi, organizzata al parco Dora con almeno 300 partecipanti. Unapubblicata sui social del Presidente della Circoscrizione Cerrato e dell’assessore Unia. Questo evento, per quanto ci riguarda, è un’offesa nei confronti di tutte le associazioni sportive, nei confronti dei negozianti, delle palestre, dei teatri che da oltre un anno sono chiusi. A noi sembra una presa in giro,sopratutto perché viene fuori che bastava iscriversi ad un’associazione, pur non essendo agonisti. Le squadre di calcio fanno i tamponi per allenarsi e giocare,queste persone erano tutte tamponate in? A tal punto, esiste il modo per aggirare i DPCM, senza incorrere in alcune sanzioni, ...

nuovasocieta : 1° Corsa di Primavera, è polemica sull’evento in zona rossa - Linkiesta : L’inoculazione al potere! Con il vaccino proletario a conquistare la bianca primavera Perfino Che Guevara, in divi… - scuccimatte : @liberalunicorno @ColiSaco8 Viene dal Sochaux, Francia ora in primavera Milan. Alto quasi due metri, mancino, fisic… - hal64738 : @CucchiRiccardo Parlare di playoff adesso è semplicemente ridicolo. L'Inter dovrebbe giocarsi tutto in uno scontro… - CittaMetroTO : Si svolge domani #11aprile la 1^Corsa di Primavera, importante evento di #GreenTour, il progetto dedicato allo spor… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Primavera Pescara - Frosinone: pareggio nell'importante sfida di Serie B Arriva in Italia grazie all' Inter e dopo un breve apprendistato con la primavera nerazzurra viene ...sue lunghe leve gli permettono anche di affrontare la media lunga distanza avendo una buona corsa e ...

L'inoculazione al potere! Con il vaccino proletario a conquistare la bianca primavera A conquistare la rossa, anzi bianca primavera. Alla faccia di Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni e ... Perfino il comandante Che Guevara andrebbe di corsa a farselo iniettare, in divisa militare come ...

GreenTour, prima corsa di Primavera al Parco Dora TorinoToday Dacia Spring, la sfida elettrica parte dalle city car Aria di primavera nel gruppo Renault. Significa che la gamma di auto elettriche si fa più ampia e articolata e arriva a toccare Dacia, che ha svelato la sua prima auto al 100% elettrica. Si chiama Spr ...

Pioggia di soldi per la sicurezza idraulica Circa 40 km di corsi d’acqua saranno interessatti da lavori di sfalcio in amministrazione diretta che, considerando il doppio taglio primavera autunno, il terzo taglio e nel caso del Fiume Frigido il ...

Arriva in Italia grazie all' Inter e dopo un breve apprendistato con lanerazzurra viene ...sue lunghe leve gli permettono anche di affrontare la media lunga distanza avendo una buonae ...A conquistare la rossa, anzi bianca. Alla faccia di Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni e ... Perfino il comandante Che Guevara andrebbe dia farselo iniettare, in divisa militare come ...Aria di primavera nel gruppo Renault. Significa che la gamma di auto elettriche si fa più ampia e articolata e arriva a toccare Dacia, che ha svelato la sua prima auto al 100% elettrica. Si chiama Spr ...Circa 40 km di corsi d’acqua saranno interessatti da lavori di sfalcio in amministrazione diretta che, considerando il doppio taglio primavera autunno, il terzo taglio e nel caso del Fiume Frigido il ...