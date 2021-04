Torino | spara alla moglie e al figlio disabile Poi uccide i padroni di casa e tenta il suicidio

(Di domenica 11 aprile 2021) Hato, e ucciso, la, ile una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si èto, ferendosi in modo grave. Tragedia in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese - infoitinterno : Torino; uccide moglie figlio disabile e padroni di casa e si spara - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese - Viperland : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese - Salvargento : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide moglie, figlio e padroni di casa e poi si spara #RivaroloCanavese -

Ultime Notizie dalla rete : Torino spara

TGCOM

L'uomo che ha sparato, uccidendole, è ora in gravi condizioni in ospedale a. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Ivrea, che stanno cercando di stabilire il movente del ......Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram RIVAROLO CANAVESE " Uccide 4 persone e sial ... Il ferito è stato trasportato in ospedale ain gravi condizioni.E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in modo grave. Tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese (Torino), dove nella notte i carabinieri hanno scoperto quattro persone morte.Le persone decedute sono appunto la moglie e un figlio disabile dell’omicida, nonché una coppia di anziani coniugi, proprietari dell’appartamento e domiciliati in un altro alloggio al piano di sopra ...