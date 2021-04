Super GT 2021: dominio Toyota ad Okayama (Di domenica 11 aprile 2021) Riparte la Super GT per la stagione 2021, con il round numero 1 sull’Okayama International Circuit. Sul piccolo tracciato che un tempo ospitava la F1, la massima serie giapponese fa il pieno d’iscritti (44 vetture!), e regala spettacolo. Uno show targato Toyota, che nella GT500 piazza ben quattro vetture nelle prime cinque posizioni. Kenta Yamashita e Kazuya Oshima portano la Supra del team Rookie al primo posto, dopo un’intensa battaglia con le altre Supra e con la Honda NSX di Koudai Tsukakoshi e Bertrand Baguette. Sfortuna nera per Ronnie Quintarelli, out con la Nissan ufficiale. Quest’ultima marca si prende la vittoria nella GT300, grazie ai servigi di Kiyoto Fujinami e Joao Paulo Lima de Oliveira. Super GT 2021: i magnifici 44 del Sol Levante Super GT ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Riparte laGT per la stagione, con il round numero 1 sull’International Circuit. Sul piccolo tracciato che un tempo ospitava la F1, la massima serie giapponese fa il pieno d’iscritti (44 vetture!), e regala spettacolo. Uno show targato, che nella GT500 piazza ben quattro vetture nelle prime cinque posizioni. Kenta Yamashita e Kazuya Oshima portano la Supra del team Rookie al primo posto, dopo un’intensa battaglia con le altre Supra e con la Honda NSX di Koudai Tsukakoshi e Bertrand Baguette. Sfortuna nera per Ronnie Quintarelli, out con la Nissan ufficiale. Quest’ultima marca si prende la vittoria nella GT300, grazie ai servigi di Kiyoto Fujinami e Joao Paulo Lima de Oliveira.GT: i magnifici 44 del Sol LevanteGT ...

