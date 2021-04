Sky: «Gattuso in pole per la Fiorentina» (Di domenica 11 aprile 2021) Gattuso alla Fiorentina. A Sky Sport, dopo aver magnificato il lavoro di Gattuso (manca poco alla proclamazione come allenatore più forte di tutti i tempi), hanno detto che l’allenatore calabrese è in pole position per la Fiorentina. Gianluca Di Marzio ha però assicurato che lui, conoscendo l’uomo Gattuso, è certo che Rino non prenderà alcun impegno prima della fine della stagione. Però ha confermato la notizia – peraltro data quasi due mesi fa dal Napolista – dell’interesse dei viola di Commisso per questo allenatore su cui a loro avviso il Napoli di De Laurentiis ha preso una decisione affrettata. A loro avviso, ovviamente. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021)alla. A Sky Sport, dopo aver magnificato il lavoro di(manca poco alla proclamazione come allenatore più forte di tutti i tempi), hanno detto che l’allenatore calabrese è inposition per la. Gianluca Di Marzio ha però assicurato che lui, conoscendo l’uomo, è certo che Rino non prenderà alcun impegno prima della fine della stagione. Però ha confermato la notizia – peraltro data quasi due mesi fa dal Napolista – dell’interesse dei viola di Commisso per questo allenatore su cui a loro avviso il Napoli di De Laurentiis ha preso una decisione affrettata. A loro avviso, ovviamente. L'articolo ilNapolista.

