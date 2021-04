Rione Traiano | sequestrata una pistola con colpo in canna e due chili di droga

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno controllato 76 persone e 43 veicoli. Mirino puntato suldove è stato inferto un duroalle piazze di spaccio locali: Via Catone la strada dove sono stati concentrati i maggiori sforzi. Sequestrati 260 grammi di cocaina, 290 di marijuana e 1 chilo e 400 grammi di hashish. Laera nascosta nei bidoni per l’immondizia e all’interno di alcuni tubi di plastica per fognature o edilizia. Durante il servizio, all’interno di un vano contatori, è stata rinvenuta anche unaBeretta 98FS cal 9x21mm ...

