Questa bambina è nata con una ciocca di capelli di colore bianco. I medici hanno spiegato il motivo scioccando tutti (Di domenica 11 aprile 2021) Ognuno di noi è caratterizzato da particolari qualità che ci differenziano dagli altri; questo è certo il caso della piccola Mayah, nata in Brasile dalla madre Talyta Youssef Aziz Vieira. La piccola, infatti, è unica nel suo genere. Mayah, la bambina che ha incuriosito i social Talyta, che vive in Brasile e che è diventata madre due anni fa, non si aspettava certo di veder nascere una bambina così particolare come la sua piccola Mayah. La bambina ha colpito tutti, anche il personale dell'ospedale che l'ha fatta nascere; Mayah, infatti, ha una caratteristica davvero unica. I capelli hanno stupito i medici I capelli della bambina, che di base sono completamente scuri, avevano un ricciolo chiaro che ha ...

