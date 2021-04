Probabili formazioni Cagliari-Parma | trentunesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di sabato 17 aprile nella cornice della Sardegna Arena. Ultima spiaggia o quasi per le due squadre che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.– Out Cragno, Ceppitelli, Deiola, Rog, Tramoni, Sottil. Pavoletti e Joao Pedro pronti ad agire sul fronte d’attacco nel 3-5-2 di Semplici.– Man, Pellè e Gervinho nel tridente, in attesa di recuperare Mihaila. Out ...