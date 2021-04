Perché la piccola Denise Pipitone ha il cognome diverso da quello del padre Pietro Pulizzi? La risposta (Di domenica 11 aprile 2021) Sono settimane che il caso Pipitone è tornato alla ribalta; come era accaduto in passato, l’intero Paese è rimasto col fiato sospeso in attesa di capire se la segnalazione sulla ragazza russa, Olesya, fosse veritiera. La giovane stava disperatamente cercando la madre e molti l’hanno associata a Denise, grazie anche alla somiglianza con la madre, Piera Maggio. Purtroppo, però, il confronto dell’esame sanguigno non è stato superato e anche questa volta resta tanta compassione per una madre che, dopo 17 anni, continua a non rassegnarsi. Chi è il padre della piccola Denise? Ormai siamo tutti abituati a vedere il volto della madre Piera, ma chi è il padre della piccola Denise? Sono tanti, infatti, i telespettatori che si sono chiesti ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 11 aprile 2021) Sono settimane che il casoè tornato alla ribalta; come era accaduto in passato, l’intero Paese è rimasto col fiato sospeso in attesa di capire se la segnalazione sulla ragazza russa, Olesya, fosse veritiera. La giovane stava disperatamente cercando la madre e molti l’hanno associata a, grazie anche alla somiglianza con la madre, Piera Maggio. Purtroppo, però, il confronto dell’esame sanguigno non è stato superato e anche questa volta resta tanta compassione per una madre che, dopo 17 anni, continua a non rassegnarsi. Chi è ildella? Ormai siamo tutti abituati a vedere il volto della madre Piera, ma chi è ildella? Sono tanti, infatti, i telespettatori che si sono chiesti ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il min. Speranza ha sempre campato di politica, non ha mai gestito un’attività, anche piccola, non ha mai svolto un… - seokjinvmoon : E non mi venissero a dire che è una cazzata perchè guarda caso, questo è uno dei temi di cui mi sono informata di p… - gonnamoltocorta : @bunko_el @nicola_coletti bello nel complesso. da piccola nerd, soffro che il vermone fosforescente sia stato liqui… - INTERM1SSI0N : li ho visti in concerto da piccola perché aprivano il concerto dei ragazzi ma seriamente da qualche mese… - razorblack66 : RT @DiPint3: Piccola riflessione ??forse sarebbe stato meglio non dare del dittatore a Erdogan, soprattutto perché da noi non mi pare ci sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché piccola Maddalena Corvaglia/ 'Sopravvissuta a morte papà e divorzio, Canalis? Grande dolore?' Ci siamo lasciati perché lui era troppo piccolo per me' . La Corvaglia ha poi parlato del suo ... Ma soprattutto fa la mamma della sua piccola Jamie di 10 anni. Come ha affrontato la pandemia insieme ...

Juventus - Genoa 3 - 1, rossoblù sconfitti all'Allianz Stadium "Fino ad oggi siamo stati molto bravi, ma non basta - ha aggiunto l'allenatore rossoblu - perché ora dobbiamo finire bene la stagione". E su Rovella, futuro giocatore bianconero: "Ha qualità ...

Vaccini, la frenata dopo il record fa arrabbiare le Regioni: “Senza dosi ci fermiamo” la Repubblica Ci siamo lasciatilui era troppo piccolo per me' . La Corvaglia ha poi parlato del suo ... Ma soprattutto fa la mamma della suaJamie di 10 anni. Come ha affrontato la pandemia insieme ..."Fino ad oggi siamo stati molto bravi, ma non basta - ha aggiunto l'allenatore rossoblu -ora dobbiamo finire bene la stagione". E su Rovella, futuro giocatore bianconero: "Ha qualità ...