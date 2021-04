Parma-Milan 1-3, Kessie eletto MVP del match / Serie A News (Di domenica 11 aprile 2021) Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo scelto dai tifosi. Franck Kessie è l'MVP contro il Parma Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo scelto dai tifosi. Franckè l'MVP contro il

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : New record unlocked ?? Find out which ?? - acmilan : A dominant first half, followed by a nail-biting second: read the #ParmaMilan match report ??… - PianetaMilan : Ecco gli highlights di Parma-Milan ?????? - clarnicovale : RT @sportface2016: #ParmaMilan, scontro #Ibrahimovic-#Maresca: 'Mi sembra strano', ma l'arbitro capisce un'altra cosa ed estrae il rosso |… -