Michela Andreozzi: "Oggi c’è un altro mondo, gli adulti faticano a capirlo" (Di domenica 11 aprile 2021) “Le piattaforme ci hanno salvato la vita”. A un certo punto della nostra conversazione dice così Michela Andreozzi, regista e sceneggiatrice, autrice e scrittrice. Fare la sintesi dei suoi innumerevoli talenti – andati a battesimo da giovanissima nella redazione di Non è la Rai prima, dunque come comica a Zelig - non è semplice, ma forse a tradurre il suo mestiere è più un approccio sintomatico alla vita, che lei condensa in una risata gioiosa, e molto romana. Non a caso, la Capitale nei suoi lavori non è mai uno sfondo, piuttosto un modo di stare al mondo. Un po’ come accade anche con Genitori vs Influencer, il suo ultimo film che doveva uscire al cinema ed è stato invece dirottato su Sky. Si tratta di una deliziosa commedia per famiglie, dove Fabio Volo veste i panni di Paolo, un papà alle prese con l’adolescente figlia Simone ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) “Le piattaforme ci hanno salvato la vita”. A un certo punto della nostra conversazione dice così, regista e sceneggiatrice, autrice e scrittrice. Fare la sintesi dei suoi innumerevoli talenti – andati a battesimo da giovanissima nella redazione di Non è la Rai prima, dunque come comica a Zelig - non è semplice, ma forse a tradurre il suo mestiere è più un approccio sintomatico alla vita, che lei condensa in una risata gioiosa, e molto romana. Non a caso, la Capitale nei suoi lavori non è mai uno sfondo, piuttosto un modo di stare al. Un po’ come accade anche con Genitori vs Influencer, il suo ultimo film che doveva uscire al cinema ed è stato invece dirottato su Sky. Si tratta di una deliziosa commedia per famiglie, dove Fabio Volo veste i panni di Paolo, un papà alle prese con l’adolescente figlia Simone ...

