Masters 1000 Montecarlo: Fabbiano con Hurkacz, Carreño Busta per Travaglia. Fortunati Cecchinato e Caruso (Di domenica 11 aprile 2021) Sono stati svelati, poco dopo il termine delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo, i sorteggi che hanno visto coinvolti, tra gli altri, i quattro italiani che sono riusciti a superare il tabellone cadetto, e cioè Thomas Fabbiano, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso. Per quel che riguarda il pugliese, la sorte gli mette di fronte il polacco Hubert Hurkacz: un solo precedente tra i due, risalente al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 in Canada, che quell’anno si giocava a Montréal. In quel caso a vincere fu l’azzurro per 7-5 3-6 6-4; Fabbiano poi si qualificò e perse al primo turno del main draw con l’americano Ryan Harrison. In merito all’ascolano, invece, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Sono stati svelati, poco dopo il termine delle qualificazioni deldi, i sorteggi che hanno visto coinvolti, tra gli altri, i quattro italiani che sono riusciti a superare il tabellone cadetto, e cioè Thomas, Stefano, Marcoe Salvatore. Per quel che riguarda il pugliese, la sorte gli mette di fronte il polacco Hubert: un solo precedente tra i due, risalente al primo turno delle qualificazioni delin Canada, che quell’anno si giocava a Montréal. In quel caso a vincere fu l’azzurro per 7-5 3-6 6-4;poi si qualificò e perse al primo turno del main draw con l’americano Ryan Harrison. In merito all’ascolano, invece, ...

Advertising

Eurosport_IT : Non era il finale che sognavamo ma sei stato grande Jannik! ?? A Miami vince meritatamente il polacco Hurkacz che b… - Eurosport_IT : ? Prima finale in un Masters 1000 ? Nuovo best-ranking: sarà n°22 Atp ? 7° posto nella Race verso le Atp Finals di… - RSIsport : ?? Goffin elimina Cilic al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, Sonego si impone a Cagliari #ATP #RSISport - sportface2016 : #montecarlomasters 2021: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 aprile con #Musetti e #Fognini - fabbrica79 : RT @GeorgeSpalluto: E Cecchinato va. Dopo Caruso e Travaglia il Ceck si qualifica per il Masters 1000 di Montecarlo battendo Laaksonen 61 6… -