LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: argento per Soares e il due senza pesi leggeri! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59: C’è l’Italia al via anche nella finale del quattro di coppia pesi leggeri. Gli azzurri sono Martino Goretti, Antonio Vicino, Patrick Rocek e Niels Torre che se la vedranno con Austria, Olanda, Francia, Turchia 11.58: L’Ungheria conquista l’oro nel due senza pesi leggeri, l’Italia, calata molto nel finale, è medaglia d’argento, terzo posto per la Moldavia 11.56: Attacco fortissimo degli ungheresi che sembrano averne di più e appaiano gli azzurri 11.54: A metà gara Italia in testa, Ungheria a 2?29, terza la Moldavia 11.53: Ai 500 metri Italia, Ungheria a 1?20, terza la Moldavia 11.45: L’Italia è pronta per prendersi il secondo podio di giornata. Sono solo tre infatti le imbarcazioni al via della finale del due senza ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59: C’è l’Italia al via anche nella finale del quattro di coppialeggeri. Gli azzurri sono Martino Goretti, Antonio Vicino, Patrick Rocek e Niels Torre che se la vedranno con Austria, Olanda, Francia, Turchia 11.58: L’Ungheria conquista l’oro nel dueleggeri, l’Italia, calata molto nel finale, è medaglia d’, terzo posto per la Moldavia 11.56: Attacco fortissimo degli ungheresi che sembrano averne di più e appaiano gli azzurri 11.54: A metà gara Italia in testa, Ungheria a 2?29, terza la Moldavia 11.53: Ai 500 metri Italia, Ungheria a 1?20, terza la Moldavia 11.45: L’Italia è pronta per prendersi il secondo podio di giornata. Sono solo tre infatti le imbarcazioni al via della finale del due...

