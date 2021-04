Lavori, in funzione la nuova rotatoria al ponte del Cep (Di domenica 11 aprile 2021) Proseguono speditamente i Lavori iniziati nel mese di febbraio per la realizzazione della nuova rotatoria all'inizio di viale d'Annunzio , all'incrocio con il ponte del Cep, via Due Settembre e via ... Leggi su pisatoday (Di domenica 11 aprile 2021) Proseguono speditamente iiniziati nel mese di febbraio per la realizzazione dellaall'inizio di viale d'Annunzio , all'incrocio con ildel Cep, via Due Settembre e via ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavori funzione Lavori, in funzione la nuova rotatoria al ponte del Cep Da qualche giorno i semafori sono stati eliminati e la rotatoria è già in funzione. Conclusa la prima parte dei lavori di creazione della corona centrale, attualmente gli operai della ditta ...

Lavori, cantieri aperti per marciapiedi e pista ciclabile in piazza Giusti 'Orti etici' e nuovi posti di lavoro: progetto rifinanziato con 50mila euro dalla Sds 9 aprile 2021 Lavori, in funzione la nuova rotatoria al ponte del Cep 11 aprile 2021 Mobilità, inversione del senso di marcia in un tratto di via Nicola Pisano 11 aprile 2021

Lavori, in funzione la nuova rotatoria al ponte del Cep PisaToday

