Laura Pausini | tutti i best look in attesa dell’outfit per l’Oscar

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 aprile 2021) «Dopo 28 anni di carriera, tremo ancora all’idea di parlare con Pippo Baudo, mentre mi trovo a mio agio a chiacchierare con Beyoncé». Questa frase, detta in conferenza stampa all’indomani della nomination all’Oscar come miglior canzone originale con il brano Io sì, colonna sonora del film di Edoardo Ponti, La vita davanti a sé, riassume l’essenza di Laura Pausini. Star planetaria, al momento, forse, la cantante italiana più conosciuta al mondo, rimane, sempre e comunque, la ragazza acqua e sapone di Solarolo di cui tutti ricordano ancora il sorriso impacciato sul palco di Sanremo nel 1993. E di cui le fashioniste hanno ancora più chiaro nella mente la giacca in stile Capitano Stubing di Byblos che, volente o nolente, è un cult nella storia modaiola del Festival. Laura Pausini al Festival di Sanrem0 1993. Foto Getty