Joaquin ritarda il ritiro | “Sto bene e voglio salutare il calcio con i tifosi allo stadio”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 aprile 2021) Un passato anche in Italia, ma una vita trascorsa in Spagna., storico centrocampista ora al Betis di cui è anche capitano, ha preso una decisione: non fermarsi e continuare a giocare anche dopo aver compiuto i 40 anni. Il motivo? Potercon il pubblico sugli spalti...: "ritirarmi con i"caption id="attachment 900519" align="alignnone" width="584"(getty images)/captionIntervistato da AS,ha parlato del suo presente, ma anche del futuro con il contratto in scadenza questa estate: "Il mio accordo scade a giugno, ma mi sento forte e in buona forma", ha spiegato lo spagnolo che farà 40 anni a luglio. "rinnovare il mio contratto con il Betis per almeno ...