Inter-Cagliari, Vidal nemmeno in panchina: ecco perché (Di domenica 11 aprile 2021) Arturo Vidal nemmeno in panchina durante Inter-Cagliari La vittoriosa partita dell'Inter sul Cagliari non ha visto la presenza, nemmeno in panchina, di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno tornato con il gruppo dopo l'Intervento al ginocchio dello scorso marzo, nella giornata di ieri ha accusato un dolore al ginocchio operato e perciò è stato esentato dal match. Un po' a sorpresa, invece, era in panchina Ivan Perisic che dunque sembra aver smaltito il problema che lo ha costretto a saltare le partite con Sassuolo e Bologna. L'articolo proviene da Intermagazine.

