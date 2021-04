Francesca Fialdini | gli ospiti la imbarazzano | “Taglierei”

Leggi su bloglive

(Di domenica 11 aprile 2021) La conduttrice di “Da noi a ruota libera”si è trovata in imbarazzo nel corso dell’ultima puntata andata in onda questo pomeriggio Pomeriggio “complicato” perquello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.