Favola Ikee, si qualifica per i Giochi nella staffetta dopo aver battuto la leucemia (Di domenica 11 aprile 2021) Rikako Ikee, 20enne nuotatrice giapponese reduce dalla leucemia, ha ottenuto il pass olimpico nella staffetta mista ma non nella gara individuale, i 50 stile. L'atleta infatti, pur avendo vinto le sue ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Rikako, 20enne nuotatrice giapponese reduce dalla, ha ottenuto il pass olimpicomista ma nongara individuale, i 50 stile. L'atleta infatti, pur avendo vinto le sue ...

Giochi di Tokyo: la favola della giapponese che ha sconfitto la leucemia e il sogno della Suarez Navarro La Ikee ha ricevuto la diagnosi della leucemia a marzo 2019 ... pensavo che avrei dovuto aspettare ancora del tempo prima di tornare a vincere”. L’altra favola è invece quella di Carla Suarez Navarro.

La Ikee era tornata ad allenarsi solo a marzo 2020, dopo aver trascorso dieci mesi in ospedale. Ieri ha vinto i titoli nazionali dei 50 farfalla e dei 50 stile libero. Ma il suo tempo di 24"84 nei 50 ... Rikako Ikee, 20enne nuotatrice giapponese reduce dalla leucemia, ha ottenuto il pass olimpico nella staffetta mista ma non nella gara individuale, i 50 stile. L'atleta infatti, pur avendo vinto le sue ... La Ikee ha ricevuto la diagnosi della leucemia a marzo 2019 ... pensavo che avrei dovuto aspettare ancora del tempo prima di tornare a vincere". L'altra favola è invece quella di Carla Suarez Navarro.