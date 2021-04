Diretta Inter - Cagliari ore 12 30 | probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

Advertising

Inter : ?? | FOTOGALLERY Scatto dopo scatto, riviviamo #InterSassuolo ??? Qui la gallery completa ?? - Inter : ?? | FOTOGALLERY Successo fondamentale al Dall'Ara: tutte le più belle immagini di #BolognaInter ??? Qui la gallery… - Iam_Stenier : RT @Inter: ?? | Q&A @AchrafHakimi sarà protagonista nel pomeriggio di domani di una live chat in diretta qui su Twitter: inviate le vostre… - infoitsport : Diretta – Inter-Cagliari, calcio d’inizio alle 12.30. Conte non vuole distrazioni - zazoomblog : Serie A oggi in tv: diretta Inter - Cagliari alle 12.30. Probabili formazioni e classifica - #Serie #diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

Prima del match contro il Bologna di sabato scorso, l'si trovava a +6 sul Milan secondo in classifica, ma con una partita in meno; al termine del tris di partite in una settimana, i nerazzurri ...PROBABILI FORMAZIONICAGLIARI/ Quote, Semplici senza Cragno e Rog LE STATISTICHE Analizzando ... Risultati Serie A, classifica/gol live score delle partiteInter-Cagliari, dove vederla. Sprint finale. Nerazzurri con Darmian, Sensi e Sanchez per il 12esimo successo consecutivo a San Siro.SI INZIA CON INTER-CAGLIARI! Riflettori punti sui risultati Serie A per la trentesima giornata, che oggi domenica 11 aprile proporrà partite molto importanti in ogni settore della classifica del ...