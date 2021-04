De Ligt: «Dobbiamo giocare veloce, col Napoli un rande primo tempo» (Di domenica 11 aprile 2021) Matthijs De Ligt ha parlato a pochi minuti da Juve Genoa, sfida di campionato. Le sue parole sul match dello Stadium Matthijs De Ligt ha parlato a pochi minuti da Juve Genoa, sfida di campionato. Le sue parole sul match dello Stadium. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 LA GARA – «Dobbiamo giocare veloce, il Genoa è una squadra che difende basso. È importante giocare con velocità e per questo bisogna avere concentrazione. Loro difendono basso con tanti giocatori dietro la palla. È importante giocare veloce per creare occasioni e segnare gol. Secondo me col Napoli il primo tempo è stato molto buono, sempre col passaggio giusto e non troppo veloce. Questo è importante ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Matthijs Deha parlato a pochi minuti da Juve Genoa, sfida di campionato. Le sue parole sul match dello Stadium Matthijs Deha parlato a pochi minuti da Juve Genoa, sfida di campionato. Le sue parole sul match dello Stadium. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 LA GARA – «, il Genoa è una squadra che difende basso. È importantecon velocità e per questo bisogna avere concentrazione. Loro difendono basso con tanti giocatori dietro la palla. È importanteper creare occasioni e segnare gol. Secondo me colilè stato molto buono, sempre col passaggio giusto e non troppo. Questo è importante ...

