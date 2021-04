Dazn non funziona: Inter-Cagliari non si vede, scatta la protesta (Di domenica 11 aprile 2021) Inter Cagliari Dazn Si è conclusa da poco Inter-Cagliari, partita caratterizzata non solo dalla vittoria dei nerazzurri (gol di Darmian) ma anche dai problemi tecnici di Dazn che hanno impedito agli abbonati di seguirla. La trasmissione del match giocatosi dalle 12.30 è stata infatti funestata da un disservizio della piattaforma streaming che è perduto per l’Intero incontro sportivo. “Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo“ leggevano gli abbonati che tentavano di collegarsi alla partita tra la capolista della Serie A ed i rossoblu. Niente da fare: Dazn down. Con annesse proteste degli utenti, molti dei quali si sono sfogati sui social (riportiamo al riguardo alcuni tweet di lamentela). Il problema ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 aprile 2021)Si è conclusa da poco, partita caratterizzata non solo dalla vittoria dei nerazzurri (gol di Darmian) ma anche dai problemi tecnici diche hanno impedito agli abbonati di seguirla. La trasmissione del match giocatosi dalle 12.30 è stata infatti funestata da un disservizio della piattaforma streaming che è perduto per l’o incontro sportivo. “Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo“ leggevano gli abbonati che tentavano di collegarsi alla partita tra la capolista della Serie A ed i rossoblu. Niente da fare:down. Con annesse proteste degli utenti, molti dei quali si sono sfogati sui social (riportiamo al riguardo alcuni tweet di lamentela). Il problema ...

ZZiliani : Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari. #DAZN - NicoSavi : Proposta costruttiva a @DAZN_IT . La app non va,#InterCagliari non si vede. Non potete mandare un signore che attac… - lorepregliasco : #DAZN non funziona. Non promette bene per l'anno prossimo... #InterCagliari - Il_Sovrano : Vi piacciono le liberalizzazioni? Ora pagate #DAZN e non vedete un cazzo. Bravi. - luciottanta2 : All'ennesima telecronaca con Adani mi chiedo perché non affidino il commento tecnico a un altro giornalista e non a… -