Dazn down: Inter-Cagliari non si vede, protesta sui social (Di domenica 11 aprile 2021) Prove tecniche del calcio su Dazn: Inter-Cagliari non è visibile a un bel po' di persone. La protesta monta su Twitter, in tanti sono preoccupati per quel che potrà avvenire dalla prossima stagione, quando sarà Dazn a trasmettere il grosso delle partite del campionato di Serie A avendo vinto il bando per i diritti tv. Provare tipo quante volte ? #Dazn #InterCagliari pic.twitter.com/FoGNi6GS7d — F@nillo! (@Fanillo55) April 11, 2021 Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari.#Dazn pic.twitter.com/Eqrn0xR9Ll — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021 La pirateria ucciderà anche il calcio, ma almeno mi permette di vederlo.

