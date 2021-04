Canottaggio | Matteo Lodo | “Stiamo tornando sui nostri livelli”; Giuseppe Vicino | “Medaglia dedicata alla nonna”

(Di domenica 11 aprile 2021) Una giornata da ricordare per. I due azzurri, negli Europei di2021 in corso di svolgimento a Varese, hanno conquistato lad’argento nel due senza senior. Un podio significativo, secondo solo alle spalle dei fortissimi fratelli croati Martin e Valent Sinkovic. A completare il podio i serbi Martin Mackovic e Milos Vasic. Nonostante un rush finale di grande rilievo,non sono riusciti a recuperare il gap dall’equipaggio di testa che ha conquistato il titolo continentale con merito. Tuttavia, le indicazioni in casa azzurra, soprattutto pensando alle Olimpiadi di Tokyo 2021, sono lusinghiere dal momento che i ragazzi del Bel Paese hanno fatto vedere grande personalità. Il target sarà quello di ...

L'Italia delsfrutta il fattore campo ed è subito protagonista agli Europei ospitati sulle acque '... A conquistare la medaglia d'argento nella specialità olimpica del 2 senza sono...Giornata di finali, oggi, ai Campionati europei dia Varese. L'Italia avrà ben 15 imbarcazioni (con sei comaschi) in lizza per conquistare ...con l'"otto" maschile e femminiledella ...Una giornata da ricordare per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. I due azzurri, negli Europei di canottaggio 2021 in corso di svolgimento a Varese, hanno conquistato la medaglia d’argento nel due senza ...Matteo Lodo e Giuseppe Vicino conquistano la medaglia d’argento agli Europei di canottaggio 2021 in corso di svolgimento a Varese. Nel due senza senior l’equipaggio italiano si è arreso solo ai ...