Calcio, chi sono i presidenti più ricchi delle squadre di tutto il mondo (Di domenica 11 aprile 2021) Calcio & Business, un binomio sempre più di moda. Anche quest’anno, puntuale come i ghiaccioli d’estate, è arrivata la classifica degli uomini più facoltosi del globo stilata dalla prestigiosa rivista statunitense Forbes. E nella lista ci sono tanti uomini d’affari che hanno deciso di investire nel pallone. In Italia… La prima notizia è che a guidare la banda dei paperoni italiani a capo di un club di Calcio non è un presidente la cui squadra milita in Serie A. O almeno non ancora, perché Silvio Berlusconi (patrimonio stimato di 7,6 miliardi di dollari – 327° nella classifica mondiale) spera che il suo Monza lo accontenti in fretta, sbarcando nella massima serie e, perché no, battendo in un derby l’altro amore della sua vita: il Milan. Sul secondo gradino del podio troviamo il patron dell’Inter Zhang Jindong, un paio di miliardi ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 aprile 2021)& Business, un binomio sempre più di moda. Anche quest’anno, puntuale come i ghiaccioli d’estate, è arrivata la classifica degli uomini più facoltosi del globo stilata dalla prestigiosa rivista statunitense Forbes. E nella lista citanti uomini d’affari che hanno deciso di investire nel pallone. In Italia… La prima notizia è che a guidare la banda dei paperoni italiani a capo di un club dinon è un presidente la cui squadra milita in Serie A. O almeno non ancora, perché Silvio Berlusconi (patrimonio stimato di 7,6 miliardi di dollari – 327° nella classifica mondiale) spera che il suo Monza lo accontenti in fretta, sbarcando nella massima serie e, perché no, battendo in un derby l’altro amore della sua vita: il Milan. Sul secondo gradino del podio troviamo il patron dell’Inter Zhang Jindong, un paio di miliardi ...

Advertising

ZZiliani : Ma a voi sembra possibile? Che qualcuno ancora lo faccia parlare. E poi a mo’ di promo metta una sua frase. La fra… - Bianca34874951 : RT @PeppinInter: Eeehhhh... ma chi gioca in contropiede non fa un bel calcio........ #RealMadridBarcelona - Lucaarggh : RT @Cesare_Baronio: @GibelliTiziana @Ladyblue2222 @PierluigiBattis @regioneFVGit Quando per viaggiare, andare a teatro o al cinema, o a ved… - isamiccoli52 : RT @e_che_te_frega: @Boboj29 nn mi piace fare la gara a chi è meno povero o a chi piscia più lontano, lo trovo da piccoletti..ma se proprio… - BosoneNicola : @marifcinter È un provocatore... fa discutere fa share... e... null’altro!!! Parole senza senso... questo è il calc… -