Basket Serie A1 2020, Brindisi-Olimpia Milano 80-71: cronaca e tabellino (Di domenica 11 aprile 2021) Brindisi sconfigge l’Olimpia Milano per 80-71 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. C’è l’aggancio in vetta da parte dei pugliesi, che hanno anche una partita in meno rispetto ai meneghini, alla terza sconfitta consecutiva. Un cambio della guardia meritato dato che gli uomini di Vitucci hanno trascorso quasi tutto il match in vantaggio, resistendo alle fiammate del Chacho Rodriguez (23 con un clamoroso 7 su 10 dall’arco). L’Happy Casa vanta tuttavia cinque uomini in doppia cifra, capeggiati da Willis (17) e Bostic (15). RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Brindisi – Olimpia Milano X-X (22-17; 19-18; 18-15; ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)sconfigge l’per 80-71 nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato diA1/2021. C’è l’aggancio in vetta da parte dei pugliesi, che hanno anche una partita in meno rispetto ai meneghini, alla terza sconfitta consecutiva. Un cambio della guardia meritato dato che gli uomini di Vitucci hanno trascorso quasi tutto il match in vantaggio, resistendo alle fiammate del Chacho Rodriguez (23 con un clamoroso 7 su 10 dall’arco). L’Happy Casa vanta tuttavia cinque uomini in doppia cifra, capeggiati da Willis (17) e Bostic (15). RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) ILX-X (22-17; 19-18; 18-15; ...

