Barcellona, Dembélé: “Infortuni non legati a stile di vita. Nello spogliatoio mi chiamano Eto’o” (Di domenica 11 aprile 2021) Ousmane Dembélé, attaccante del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di beIN Sports. Molti i temi toccati, dalle critiche per i troppi Infortuni, a detta di alcuni dovuti ad una vita non consona ad un professionista, al futuro. Sugli Infortuni, il francese sottolinea: “Credo che il mio stile di vita non abbia nulla a che vedere con gli Infortuni che ho avuto. La verità è che non rimani 4 anni al Barcellona se il tuo stile di vita non è consono. Penso semplicemente che all’inizio fossi meno forte e preparato fisicamente. Adesso resisto di più, anche agli interventi duri. Lenglet dice sempre che devo imparare a prenderne anche di più”. Il classe ’97 ha poi raccontato il suo rapporto con ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ousmane, attaccante del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di beIN Sports. Molti i temi toccati, dalle critiche per i troppi, a detta di alcuni dovuti ad unanon consona ad un professionista, al futuro. Sugli, il francese sottolinea: “Credo che il miodinon abbia nulla a che vedere con gliche ho avuto. La verità è che non rimani 4 anni alse il tuodinon è consono. Penso semplicemente che all’inizio fossi meno forte e preparato fisicamente. Adesso resisto di più, anche agli interventi duri. Lenglet dice sempre che devo imparare a prenderne anche di più”. Il classe ’97 ha poi raccontato il suo rapporto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembélé Dembelé: 'Miei infortuni non riguardano stile di vita. Negli spogliatoi mi chiamano Eto'o...' 'La verità è che non rimani 4 anni al Barcellona se il tuo stile di vita non è consono. Penso semplicemente che all'inizio fossi meno forte e preparato fisicamente. Adesso resisto di più, anche agli ...

