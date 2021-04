Amici 20, Enula rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Mi spaventa tanto il mio futuro artistico” (Di domenica 11 aprile 2021) Enula ha rotto il silenzio dopo essere stata eliminata da Amici 20: ecco le sue prime parole La puntata di ieri, sabato 10 aprile di Amici 20, ha visto l’eliminazione finale di Enula. La cantante si è scontrata al ballottaggio con Tancredi, che poi ha avuto la meglio. La comunicazione dell’eliminato è avvenuta in casetta una volta finita la puntata, in modo da evitare gli spoiler. Intervistata nel backstage da Witty Tv, Enula ha raccontato le sue paure e ha fatto un grande in bocca al lupo ai ragazzi che sono rimasti nella scuola. “Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale”, ha dichiarato la cantante originaria di ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 11 aprile 2021)ha rotto ilessere stata eliminata da20: ecco le sue prime parole La puntata di ieri, sabato 10 aprile di20, ha vistofinale di. La cantante si è scontrata al ballottaggio con Tancredi, che poi ha avuto la meglio. La comunicazione dell’eliminato è avvenuta in casetta una volta finita la puntata, in modo da evitare gli spoiler. Intervistata nel backstage da Witty Tv,ha raccontato le sue paure e ha fatto un grande in bocca al lupo ai ragazzi che sono rimasti nella scuola. “Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale”, ha dichiarato la cantante originaria di ...

